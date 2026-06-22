На Закарпатье ищут 10-летнего мальчика, которого отнесло течением Тисы

Фото: ГСЧС Закарпатье

В Береговском районе продолжаются поисково-спасательные работы 10-летнего мальчика, которого унесло течением реки Тиса. Инцидент произошёл 21 июня в селе Гетиня

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Закарпатской области, передает RegioNews.

В Службу спасения поступило сообщение от очевидцев о том, что во время отдыха на берегу реки ребенка внезапно подхватило сильное течение.

К проведению поисков привлекли 7 спасателей и 2 единицы техники. Также для обследования акватории и береговой линии используют беспилотник.

В поисковой операции принимают участие сотрудники полиции, местные жители, спасатели и водолазы из Ивано-Франковска и Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Львов" ГСЧС Украины.

На данный момент обследовано около 4 километров береговой линии вниз по течению.

Спасатели призывают граждан быть максимально осторожными вблизи водоемов и не оставлять детей без присмотра, особенно у горных рек с сильным течением.

Напомним, в Ровенской области утонул 13-летний мальчик. В воскресенье, 21 июня, около 10:00 тело ребенка обнаружили в реке Горынь. Для установления окончательной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.