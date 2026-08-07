В Киеве для больницы закупили УЗИ с переплатой почти на 6 миллионов
В Киеве получил подозрение 35-летний экс-директор больницы. Оказалось, что он закупил оборудование с огромной переплатой
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, директор одной из столичных больниц заключил договор с частной компанией по закупке двух ультразвуковых систем (аппаратов УЗИ) на сумму более 17 миллионов гривен. Это было оборудование стоматологии и ветеринарной медицины.
Однако чиновник не проверил рыночные цены. В результате аппараты закупили с переплатой более 5,9 миллиона гривен. Теперь бывший директор больницы получил подозрение.
Напомним, ранее СБУ разоблачила схему хищения средств ПАО "Центрэнерго". Деньги были выделены для бесперебойного функционирования энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.