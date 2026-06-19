Унесло в открытое море: в Одесской области спасатели ищут 11-летнюю девочку
В Одесской области вблизи села Сычавка спасатели разыскивают девочку 2015 года рождения, которую 19 июня вместе с надувным кругом отнесло в открытое море
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
По информации спасателей, ребенок приехал на отдых вместе с прабабушкой.
Во время пребывания на воде из-за сильного порыва ветра девочку на надувном круге начало относить от берега в открытое море.
К поисково-спасательной операции привлекли водолазов и специалистов аэроразведки Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также на месте работают психологи, оказывающие помощь родственникам ребенка.
В ГСЧС призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в запрещенных и непроверенных местах, подчеркнув, что такие нарушения могут представлять прямую угрозу жизни.
Напомним, что в Одесской области женщина сорвалась с крутого обрыва над морем.