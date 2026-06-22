08:21  22 июня
Поехал кататься на велосипеде: на Ровенщине утонул 13-летний мальчик
07:51  22 июня
В Донецке формируют новые подразделения псевдо-МВД для усиления контроля
07:46  22 июня
На Харьковщине возле остановки на взрывчатке подорвались трое гражданских: один человек погиб
UA | RU
UA | RU
22 июня 2026, 08:21

Поехал кататься на велосипеде: на Ровенщине утонул 13-летний мальчик

22 июня 2026, 08:21
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На Сарненщине в реке Горынь вблизи села Цепцевичи обнаружили тело 13-летнего мальчика, который накануне пропал без вести

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В воскресенье, 21 июня, около 01:20 в полицию обратилась жительница села Цепцевичи. Женщина сообщила, что ее 13-летний сын 20 июня около 19:00 уехал кататься на велосипеде и домой не вернулся.

На поиски ребенка немедленно привлекли полицейских, спасателей и местных жителей. Около 10:00 тело парня обнаружили в реке Горынь недалеко от села.

На берегу водоема правоохранители обнаружили велосипед и одежду ребенка. При поверхностном осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления окончательной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту происшествия следователи приступили к досудебному расследованию по статье об умышленном убийстве с примечанием "несчастный случай".

Напомним, поздно вечером 11 июня в Киеве на Троещине подросток утонул в озере Верхнее Выгуровское. Тело парня было обнаружено на следующий день на глубине шести метров и на расстоянии около 20 метров от берега.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область ребенок подросток речка утопление несовершеннолетний парень
В Ровно во время пожара в многоэтажке погиб 11-летний мальчик
20 июня 2026, 14:58
Унесло в открытое море: в Одесской области спасатели ищут 11-летнюю девочку
19 июня 2026, 21:54
Смерть 10-летнего мальчика от голода: в Винницкой области будут судить врача и чиновниц соцслужбы
17 июня 2026, 13:54
Все новости »
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Шахеды из Беларуси: как РФ наводит дроны на Украину
22 июня 2026, 08:57
Россия ночью атаковала Украину "Искандером" и 88 дронами: есть попадания на шести локациях
22 июня 2026, 08:48
Зеленский: Украина будет выбирать, кто будет представлять ЕС в переговорах с РФ
22 июня 2026, 08:45
На Днепропетровщине под ударом врага оказались четыре района: есть раненые
22 июня 2026, 08:40
Пьяный водитель влетел в летнюю площадку АЗС на Прикарпатье: 6 травмированных
22 июня 2026, 08:36
Обстрелы Сумской области: повреждены дома и гостиница, 14 пострадавших
22 июня 2026, 08:28
РФ дронами атаковала гражданские торговые суда в Черном море: вспыхнул масштабный пожар, есть погибший
22 июня 2026, 08:10
Российские дроны атаковали дома в Глухове Сумской области: тяжело ранен 14-летний ребенок
22 июня 2026, 07:58
В Донецке формируют новые подразделения псевдо-МВД для усиления контроля
22 июня 2026, 07:51
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Игорь Луценко
Юрий Касьянов
Виктор Ягун
Все блоги »