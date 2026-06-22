Фото: Национальная полиция

На Сарненщине в реке Горынь вблизи села Цепцевичи обнаружили тело 13-летнего мальчика, который накануне пропал без вести

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В воскресенье, 21 июня, около 01:20 в полицию обратилась жительница села Цепцевичи. Женщина сообщила, что ее 13-летний сын 20 июня около 19:00 уехал кататься на велосипеде и домой не вернулся.

На поиски ребенка немедленно привлекли полицейских, спасателей и местных жителей. Около 10:00 тело парня обнаружили в реке Горынь недалеко от села.

На берегу водоема правоохранители обнаружили велосипед и одежду ребенка. При поверхностном осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления окончательной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту происшествия следователи приступили к досудебному расследованию по статье об умышленном убийстве с примечанием "несчастный случай".

Напомним, поздно вечером 11 июня в Киеве на Троещине подросток утонул в озере Верхнее Выгуровское. Тело парня было обнаружено на следующий день на глубине шести метров и на расстоянии около 20 метров от берега.