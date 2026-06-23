13:27  23 червня
Трагедія на пляжі в Одесі: дівчина загинула від уламка БпЛА
11:07  23 червня
Трансфер, готель і переправа через Тису: на Закарпатті викрили схему втечі за кордон
10:39  23 червня
На Хмельниччині хлопець помер після укусу бджоли
UA | RU
UA | RU
23 червня 2026, 11:42

На Івано-Франківщині розшукують 13-річного хлопця, який зник біля річки

23 червня 2026, 11:42
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Поліція встановлює місцезнаходження 13-річного мешканця Галича, який зник напередодні під час відпочинку біля річки Дністер

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 22 червня хлопець пішов до річки Дністер та близько 15:00 перестав виходити на зв'язок із рідними. Його місцезнаходження наразі невідоме.

Розшукуваний – Бігун Сергій Сергійович, 2013 року народження, житель міста Галич.

Прикмети:

  • зріст близько 160 см;
  • середньої тілобудови;
  • волосся русяве.

Був одягнений у чорні шорти, світло-сіру футболку та чорні кросівки з білою підошвою.

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням повідомити будь-яку інформацію, яка може допомогти у розшуку дитини.

У разі наявності відомостей про місцеперебування Сергія Бігуна просять телефонувати на спецлінію "102" або до відділу ювенальної превенції ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами:

  • +380 (97) 983 21 32;
  • +380 (96) 906 50 30.

Нагадаємо, на Закарпатті тривають масштабні пошуки 10-річного хлопчика, якого течія річки Тиса віднесла у невідомому напрямку. Інцидент стався 21 червня у селі Гетиня. До Служби порятунку надійшло повідомлення від очевидців про те, що під час відпочинку на березі річки дитину раптово підхопила сильна течія.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Прикарпаття Івано-Франківська область річка дитина хлопчик підліток розшук
Поїхав кататися на велосипеді: на Рівненщині потонув 13-річний хлопчик
22 червня 2026, 08:21
Віднесло у відкрите море: на Одещині рятувальники шукають 11-річну дівчинку
19 червня 2026, 21:54
Смерть 10-річного хлопчика від голоду: на Вінниччині судитимуть лікарку та посадовиць соцслужби
17 червня 2026, 13:54
Всі новини »
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
У Запоріжжі дезертир наводив російські удари на військових ЗСУ
23 червня 2026, 15:15
На Львівщині чиновниці приписували людям виплат на 40 мільйонів
23 червня 2026, 14:55
У Києві "нагріли" понад 3 мільйони на харчуванні для дитячих садочків
23 червня 2026, 14:40
Росіяни можуть спровокувати спалах сибірської виразки на Херсонщині – ГУР
23 червня 2026, 14:18
ППО, нафтобаза і техніка РФ: СБС уразили понад 60 цілей у Криму та на ТОТ
23 червня 2026, 13:44
Трагедія на пляжі в Одесі: дівчина загинула від уламка БпЛА
23 червня 2026, 13:27
Російський дрон атакував мотоцикліста на Харківщині: 58-річний чоловік у лікарні
23 червня 2026, 13:10
Ціни на бензин в Україні: чи очікувати здешевлення
23 червня 2026, 13:00
Загибель 17-річної дівчини на квадроциклі: на Львівщині оголосили підозру розпоряднику прокату
23 червня 2026, 12:53
На Закарпатті лікарня заробила 9,5 млн грн на "фантомних" пацієнтах
23 червня 2026, 12:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Віктор Ягун
Ігор Луценко
Андрій Іллєнко
Всі блоги »