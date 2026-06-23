На Івано-Франківщині розшукують 13-річного хлопця, який зник біля річки

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Поліція встановлює місцезнаходження 13-річного мешканця Галича, який зник напередодні під час відпочинку біля річки Дністер

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 22 червня хлопець пішов до річки Дністер та близько 15:00 перестав виходити на зв'язок із рідними. Його місцезнаходження наразі невідоме.

Розшукуваний – Бігун Сергій Сергійович, 2013 року народження, житель міста Галич.

Прикмети:

зріст близько 160 см;

середньої тілобудови;

волосся русяве.

Був одягнений у чорні шорти, світло-сіру футболку та чорні кросівки з білою підошвою.

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням повідомити будь-яку інформацію, яка може допомогти у розшуку дитини.

У разі наявності відомостей про місцеперебування Сергія Бігуна просять телефонувати на спецлінію "102" або до відділу ювенальної превенції ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами:

+380 (97) 983 21 32;

+380 (96) 906 50 30.

Нагадаємо, на Закарпатті тривають масштабні пошуки 10-річного хлопчика, якого течія річки Тиса віднесла у невідомому напрямку. Інцидент стався 21 червня у селі Гетиня. До Служби порятунку надійшло повідомлення від очевидців про те, що під час відпочинку на березі річки дитину раптово підхопила сильна течія.