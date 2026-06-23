10-летний мальчик пропал в Тисе на Закарпатье: появились подробности инцидента

Фото: ГСЧС Закарпатье

На Береговщине продолжаются масштабные поиски 10-летнего мальчика, которого течение реки Тиса отнесло в неизвестном направлении

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Закарпатской области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что ребенок отдыхал вместе с матерью и родственниками на берегу реки в селе Гетыня Береговского района. Во время купания в воде оказались четверо детей, которых подхватило сильное течение.

Трое из них смогли зацепиться за ветки сваленного дерева, после чего взрослые помогли им выбраться на берег. Однако 10-летнего мальчика течение отнесло дальше по течению.

В настоящее время спасатели и правоохранители обследуют береговую линию, русло реки и близлежащую территорию. К поискам привлечены водолазы, а также используется беспилотная авиация для мониторинга местности с воздуха.

К операции также подключились местные жители.

Правоохранители призывают всех, кто может владеть любой информацией о местонахождении ребенка, сообщить на спецлинию "102" или обратиться в ближайшее подразделение полиции.

Напомним, инцидент произошел 21 июня в селе Гетыня. В Службу спасения поступило сообщение от очевидцев о том, что во время отдыха на берегу реки ребенка внезапно подхватило сильное течение.