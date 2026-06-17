В Прикарпатье псевдобанкиры оставили пенсионерку без последних денег

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Пенсионерке позвонил по телефону незнакомец, представившийся работником банка. Он уверил ее, что якобы для "защиты" денег она должна сообщить ему конфиденциальные данные банковской карты. Женщина предоставила ему все данные. После этого со счета пенсионерки сняли 75 тысяч гривен.

"По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее Терновский районный суд города Кривого Рога признал виновной местную жительницу в мошенничестве. Она обокрала человека под предлогом обряда "для снятия порчи".