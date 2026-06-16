Полиция разоблачила коррупционный дуэт из руководства ОТГ в Киевской области

Фото: Нацполиция

В Киевской области полиция задержала заместителя председателя и депутата ОТГ. Чиновники за 4500 долларов обещали мужчинам фиктивно трудоустроить их в воинскую часть для последующего бронирования

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

Правоохранители задержали депутата и замглавы ОТГ во время получения неправомерной выгоды – 9000 долларов.

В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении.

Напомним, что правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. Схемы действовали в разных областях страны.