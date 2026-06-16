На Днепропетровщине полиция разоблачила масштабную схему интернет-мошенничества

Фото: полиция Днепропетровской области

Полиция Днепропетровщины разоблачила женщин, которые под предлогом соцвыплат обманули граждан почти на 2 млн грн

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Правоохранители установили, что фигурантки размещали в интернете объявления о вакансиях в разных сферах деятельности и собирали персональные данные, а также сведения о жизненных обстоятельствах и предыдущих местах работы.

В дальнейшем злоумышленницы звонили потерпевшим, представляясь работницами ЦНАП, сервиса "Дия", Пенсионного фонда или бухгалтерий предприятий. Под предлогом оформления социальных выплат, компенсаций или других денежных начислений они убеждали граждан уплатить якобы обязательный налог или иной платеж.

Среди пострадавших были и внутри перемещенные лица. Используя информацию о том, что люди лишились жилья из-за вооруженной агрессии РФ, фигурантки предлагали помощь в оформлении компенсации за разрушенное имущество. Для получения средств граждане должны предварительно перечислить деньги на указанные счета.

Также пострадавших вводили в заблуждение сообщениями о якобы невыплаченных средствах из предыдущих мест работы и необходимости уплаты налога для их получения.

Напомним, что оперативники уголовного розыска Нацполиции установили и задержали граждан Турции и Узбекистана, совершивших преступления на территории своих стран. Оба фигуранта находились в международном розыске по линии Интерпола.