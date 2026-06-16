На Прикарпатье будут судить лидера банды, воровавшего миллионы под видом силовиков

Фото: Офис Генерального прокурора

На Прикарпатье прокуроры Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего военнослужащего, экстрадированного из Словацкой Республики

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, он создал и возглавил вооруженную группу, которая под видом представителей силовых структур совершила серию нападений и завладела более 8 млн. грн.

В ноябре 2023 – апреля 2024 года участники группировки, имея боевой опыт и навыки обращения с оружием, тщательно готовили преступления: изучали объекты, маршруты, системы видеонаблюдения, использовали конспирацию и транспорт.

В частности, в Ивано-Франковском районе они угнали сейф из обменника, а также напали на автомобиль инкассации между Львовом и Ивано-Франковском, применив насилие и завладев деньгами.

Дополнительно документировано незаконное хранение оружия и боеприпасов. После совершения преступлений организатор скрывался за границей и находился в международном розыске, однако был задержан во взаимодействии с иностранными стражами порядка и передан Украине 9 июня 2026 года.

На следующий день по ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права залога.

Напомним, что в Днепропетровской области во время масштабных обысков правоохранители изъяли древесину, бензопилы, оборудование для переработки древесины, транспортное средство и другие вещественные доказательства.