На Прикарпатті псевдобанкіри залишили пенсіонерку без останніх грошей

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Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Пенсіонерці зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Він переконів її, що нібито для "захисту" грошей вона повинна повідомити йому конфіденційні дані банківської картки. Жінка надала йому всі дані. Після цього з рахунку пенсіонерки зняли 75 тисяч гривень.

"За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше Тернівський районний суд міста Кривого Рогу визнав винною місцеву жительку у шахрайстві. Вона обікрала людину під приводом обряду "для зняття порчі".