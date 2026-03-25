08:39  25 марта
На Хмельнитчине пьяный мужчина угнал авто знакомой и застрял в грязи
01:35  25 марта
Актер Андрей Фединчик признался, как проводит время с сыном после развода с Наталией Денисенко
00:35  25 марта
Актриса Анна Саливанчук призналась, общается ли с бывшим мужем
25 марта 2026, 08:07

В Ивано-Франковске в результате вражеского удара погибли военный и его дочь

25 марта 2026, 08:07
Анелия и Владимир Шкрумеляки
В результате атаки российского дрона 24 марта погиб 51-летний военнослужащий Ивано-Франковского 50 полка Национальной гвардии солдат Владимир Шкрумеляк. Вместе с ним оборвалась жизнь его 15-летней дочери Анели

Об этом пишет местное издание Правда, передает RegioNews.

Владимир недавно стал отцом во второй раз, и в тот день они с дочерью пришли навестить жену и новорожденного ребенка.

"Это преступление врага – еще одно свидетельство его бесчеловечной жестокости и цинизма. Мы потеряли защитника, семья – любящего отца, а Украина – своего сына", – говорится в официальном сообщении 50-го полка НГУ.

Ланчинское территориальное общество также выразило искренние соболезнования родным и близким погибших: "Разделяем ваше горе и преклоняем головы в глубокой скорби. Светлая память Владимиру и его дочери Анели".

Как известно, 24 марта в Ивано-Франковске дважды объявляли сигнал воздушной тревоги из-за угрозы враждебных БПЛА типа "шахед".

Во время второго налета около 16:45 один из дронов прорвался сквозь ПВО и атаковал центр города в районе роддома. В результате атаки два человека погибли на месте взрыва, еще четверо получили ранения средней степени тяжести.

Напомним, накануне РФ совершила одну из самых массированных атак дронами по Украине. Враг применил около тысячи ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов. Было зафиксировано 15 попаданий.

В Виннице в результате российских обстрелов погиб один человек, а еще 13 человек получили ранения.

Кроме того, армия РФ атаковала центр Львова. Поврежден памятник архитектуры национального значения – Ансамбль Бернардинского монастыря. Известно о 32 пострадавших.

В Тернопольской области после массированной атаки зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры и административное здание.

Запорожская область под массированным огнем: 860 ударов за сутки
25 марта 2026, 07:48
В Чернигове и районе из-за атаки на энергообъект обесточены 150 тысяч абонентов
25 марта 2026, 07:37
Россияне снова ударили по Полтавщине: повреждены дома
25 марта 2026, 07:28
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
На Прикарпатье автомобиль перевернулся на крышу: пострадавшего водителя доставали спасатели
25 марта 2026, 09:23
После вражеской атаки на Львов в больницах остаются 7 пострадавших
25 марта 2026, 09:20
Войска РФ продвинулись на Харьковщине – DeepState
25 марта 2026, 09:12
РФ ночью атаковала Украину 147 ударными дронами: есть попадания на 18 локациях
25 марта 2026, 08:59
Блекаут на ТОТ Запорожской области: оккупанты оставили населенные пункты без света
25 марта 2026, 08:52
В ГСЧС показали последствия российской ночной атаки на Полтавщину
25 марта 2026, 08:50
В Харьковской области дрон попал в двухэтажку: возник пожар
25 марта 2026, 08:41
На Хмельнитчине пьяный мужчина угнал авто знакомой и застрял в грязи
25 марта 2026, 08:39
На Днепропетровщине из-за обстрелов повреждены дома, банк и ферма, ранены два человека
25 марта 2026, 08:24
Схема на миллионы: через фиктивные долги в Запорожье присваивали квартиры умерших
25 марта 2026, 08:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
