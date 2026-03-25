В Ивано-Франковске в результате вражеского удара погибли военный и его дочь

Анелия и Владимир Шкрумеляки

В результате атаки российского дрона 24 марта погиб 51-летний военнослужащий Ивано-Франковского 50 полка Национальной гвардии солдат Владимир Шкрумеляк. Вместе с ним оборвалась жизнь его 15-летней дочери Анели

Об этом пишет местное издание Правда, передает RegioNews.

Владимир недавно стал отцом во второй раз, и в тот день они с дочерью пришли навестить жену и новорожденного ребенка.

"Это преступление врага – еще одно свидетельство его бесчеловечной жестокости и цинизма. Мы потеряли защитника, семья – любящего отца, а Украина – своего сына", – говорится в официальном сообщении 50-го полка НГУ.

Ланчинское территориальное общество также выразило искренние соболезнования родным и близким погибших: "Разделяем ваше горе и преклоняем головы в глубокой скорби. Светлая память Владимиру и его дочери Анели".

Как известно, 24 марта в Ивано-Франковске дважды объявляли сигнал воздушной тревоги из-за угрозы враждебных БПЛА типа "шахед".

Во время второго налета около 16:45 один из дронов прорвался сквозь ПВО и атаковал центр города в районе роддома. В результате атаки два человека погибли на месте взрыва, еще четверо получили ранения средней степени тяжести.

Напомним, накануне РФ совершила одну из самых массированных атак дронами по Украине. Враг применил около тысячи ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов. Было зафиксировано 15 попаданий.

В Виннице в результате российских обстрелов погиб один человек, а еще 13 человек получили ранения.

Кроме того, армия РФ атаковала центр Львова. Поврежден памятник архитектуры национального значения – Ансамбль Бернардинского монастыря. Известно о 32 пострадавших.

В Тернопольской области после массированной атаки зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры и административное здание.