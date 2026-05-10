Россия атаковала Украину 27 дронами: среди "шахедов" обнаружили "Герберы" и "Пародии"

Силы противовоздушной обороны обезвредили все 27 беспилотников, которыми российские оккупанты атаковали Украину в течение ночи 10 мая

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

С 00:00 10 мая противник нанес удар с помощью 27 ударных БПЛА типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов типа "Пародия" с направлений Приморско-Ахтарск и Миллерово.

Воздушное нападение отражали подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, 10 мая ПВО сбила/подавила 27 дронов. Попаданий не зафиксировано.

Напомним, что украинские военные в ночь на 9 мая отражали российские штурмы. Это несмотря на то, что россияне соглашались на перемирие до 8 утра 9 мая.