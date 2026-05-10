В Днепропетровской области россияне атаковали пожарную машину с помощью дрона, есть раненый
Российские войска утром в Никопольском районе атаковали бригаду ГСЧС, ранен спасатель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС .
"Сегодня утром спасатели выехали в один из населенных пунктов Мировского общества Никопольского района, чтобы оказать помощь местному населению. Во время следования к месту российские войска целенаправленно атаковали пожарно-спасательный автомобиль", - говорится в сообщении.
По информации ГСЧС, в результате удара беспилотника травмирован водитель - 23-летний спасатель. Его направили в лечебное учреждение.
Напомним, что 9 мая на Днепропетровщине в результате обстрелов погибли два человека. Также ранены.
08 мая 2026
