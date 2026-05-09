В результате обстрела погиб заместитель председателя Краматорской РГА

Фото из открытых источников

Стало известно о смерти Романа Симашева. Заместитель председателя Краматорской РГА ушел из жизни в возрасте 46 лет

Об этом сообщает Краматорская государственная районная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, что ушел из жизни Роман Сивашов 8 мая в возрасте 46 лет. Он погиб в результате российского удара по Краматорску 5 мая.

"Сегодня трудно осознать эту потерю. Невозможно найти слова, которые способны облегчить боль родных и близких. В это скорбное время выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и всем, кто знал и любил Романа Шавкатовича. Вместе с вами разделяем боль утраты и склоняем" сообщении.

Напомним, 5 мая около 17 часов российские военные сбросили на Краматорск три авиабомба. В результате вражеского удара повреждены 16 многоэтажек , админздания, общественные заведения и автомобили.