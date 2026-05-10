10 мая 2026, 11:14

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Сумской области: есть раненый

В Зноб-Новгородском обществе Сумской области зафиксировали очередной удар по гражданскому объекту — вражеский беспилотник атаковал частный транспорт

Об этом сообщила Сумская ОВА в Телеграмме, передает RegioNews .

"В Зноб-Новгородской громаде в результате попадания вражеского дрона в автомобиль пострадал 47-летний мужчина", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, в течение суток российские войска совершили более 50 обстрелов по 18 населенным пунктам в 9 территориальных общинах области. Под ударами врага были Сумская, Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Березовская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Путивльская, Новослободская и Великописаревская общины.

Отмечается, что в сутки воздушная тревога в области длилась 1 час 6 минут.

Напомним, что Силы противовоздушной обороны обезвредили все 27 беспилотников, которыми российские кафиры атаковали Украину в течение ночи 10 мая.

