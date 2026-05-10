10 мая 2026, 10:57

Стрельба в Черкассах: мужчина открыл огонь по детям из-за сирени

Фото иллюстративное
Полиция Черкасс начала проверку по факту стрельбы, произошедшей 9 мая в одном из районов города. Причиной агрессивного поведения местного жителя стали сорванные цветами.

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Вызовов на спецлинию 102 не поступало. Полицейские обнаружили информацию при мониторинге социальных сетей и внесли сведения в единый учет. В настоящее время начата проверка.

Предварительно конфликт возник из-за того, что дети срывали сирень возле частного домовладения.

Муж пытался догнать несовершеннолетних, а когда это не удалось - вынес из дома пистолет и начал стрелять. Обошлось без пострадавших.

Сейчас правоохранители устанавливают личность правонарушителя.

Напомним, что на Днепропетровщине мужчина открыл огонь из автомата у многоэтажек.

