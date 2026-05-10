Стрельба в Черкассах: мужчина открыл огонь по детям из-за сирени

Полиция Черкасс начала проверку по факту стрельбы, произошедшей 9 мая в одном из районов города. Причиной агрессивного поведения местного жителя стали сорванные цветами.

Об этом сообщила полиция Черкасской области.



Вызовов на спецлинию 102 не поступало. Полицейские обнаружили информацию при мониторинге социальных сетей и внесли сведения в единый учет. В настоящее время начата проверка.



Предварительно конфликт возник из-за того, что дети срывали сирень возле частного домовладения.



Муж пытался догнать несовершеннолетних, а когда это не удалось - вынес из дома пистолет и начал стрелять. Обошлось без пострадавших.



Сейчас правоохранители устанавливают личность правонарушителя.

