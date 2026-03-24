Во Львовской области возросло количество пострадавших в результате атаки РФ

фото: Андрей Садовый

Во Львовской области уже 32 пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую ОВА.

"На данный момент известно о 32 пострадавших в результате дневной атаки беспилотников по Львовщине", – говорится в сообщении.

Известно, что попадание в объекты критической инфраструктуры в Комарновской и Добросинско-Магеровской общинах.

Напомним, во вторник, 24 марта армия РФ атаковала центр Львова. Повреждение получило памятник архитектуры национального значения – Ансамбль Бернардинского монастыря.