Во Львовской области возросло количество пострадавших в результате атаки РФ
Во Львовской области уже 32 пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую ОВА.
"На данный момент известно о 32 пострадавших в результате дневной атаки беспилотников по Львовщине", – говорится в сообщении.
Известно, что попадание в объекты критической инфраструктуры в Комарновской и Добросинско-Магеровской общинах.
Напомним, во вторник, 24 марта армия РФ атаковала центр Львова. Повреждение получило памятник архитектуры национального значения – Ансамбль Бернардинского монастыря.
РФ совершила одну из самых массированных атак дронами по УкраинеВсе новости »
24 марта 2026, 19:17Удар по Львову: количество пострадавших увеличилось
24 марта 2026, 18:40Во Львове уже семеро пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников на город
24 марта 2026, 17:29
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
Луцк остался без мэра
24 марта 2026, 22:31Следует срочно распределять энергетическую систему и отойти от советской централизации
24 марта 2026, 22:00После кратковременного потепления в конце марта в Украину придет существенное похолодание
24 марта 2026, 20:59В Тернопольской области в результате атаки РФ повреждены объекты энергетической инфраструктуры и админздание
24 марта 2026, 20:36Завтра в Украине не будет отключений света
24 марта 2026, 20:11РФ помогает Трампу достичь своих целей
24 марта 2026, 19:59Запорожская АЭС снова под угрозой блекаута
24 марта 2026, 19:35На Полтавщине мужчинам продавали бронирование за 10 тысяч долларов
24 марта 2026, 19:25РФ совершила одну из самых массированных атак дронами по Украине
24 марта 2026, 19:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
