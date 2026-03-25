Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.

В результате падения вражеских БПЛА в Миргородском районе повреждены дома и хозяйственные постройки. Возникли пожары.

Над ликвидацией последствий атаки работали подразделения ГСЧС.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 24 марта РФ атаковала Полтаву. Известно, что погибли два человека. Число пострадавших возросло до 12 человек, среди них – 5-летний ребенок.

Повреждены дома и отель. Возникли пожары. По предварительным подсчетам, в городе повреждены более 24 зданий.