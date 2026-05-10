В Харькове разоблачили дуэт "закладчиков": изъято более 300 свертков с психотропами

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Фигуранты организовали схему распространения PVP и метамфетамина путем так называемых "закладок" на территории Харькова, в частности, в Шевченковском районе города.



Для координации своих действий подозреваемые использовали мессенджер Telegram.



7 мая сотрудники полиции разоблачили злоумышленников.



Во время задержания у мужчины изъяли 19 пакетов и 3 ZIP-пакета с психотропным веществом PVP.



Кроме того, правоохранители изъяли 20 свертков с психотропными веществами у женщины. Также при обыске по месту жительства фигурантов обнаружено еще более 280 свертков, подготовленных для дальнейшего сбыта.



Правоохранители сообщили 30-летнему мужчине и 23-летней женщине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.



Судом подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

