16:40  09 мая
В результате обстрела погиб заместитель председателя Краматорской РГА
12:15  09 мая
В Одессе киллер пытался убить топ-чиновника Военно-Морских Сил ВСУ "ко Дню Победы"
15:45  09 мая
Масштабный пожар в Черниговской области: спасатели локализовали огонь
UA | RU
UA | RU
09 мая 2026, 22:45

На Волыни судили агента РФ, который "отчитывался" россиянам о военных объектах Польши

09 мая 2026, 22:45
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Луцкий горрайонный суд Волынской области признал мужчину виновным в государственной измене. Оказалось, он был завербован российскими спецслужбами

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В марте прошлого года мужчина находился в Польше. Тогда его завербовали российские спецслужбы. Для россиян он собирал информацию о расположении промышленных и военных объектов на территории Республики Польша. В частности, работающих в интересах обороноспособности Украины.

Кроме того, мужчина снял на мобильный телефон и автомобильный видеорегистратор четыре объекта: завод по производству взрывчатки, предприятие, производящее системы минирования, мины и компоненты в БпЛА, территорию вблизи Центра передового опыта полиции НАТО и полигон вблизи Центра обучения ракетным войскам и артиллерии. Файлы он отправлял россиянам.

На суде он признал вину. Заявив, что раскаивается, двое малолетних детей. По заключению эксперта, страдает психическим расстройством в форме инфантильного расстройства личности, но может осознавать свои действия и управлять ими.

Мужчине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве суд вынес приговор трем мужчинам, которые за деньги поджигали объекты по железнодорожной инфраструктуре и автомобиль военнослужащего. Каждый из них получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд агент рф Польша
В Киеве задержан агент ФСБ, который координировал поджоги авто ВСУ
07 мая 2026, 15:59
Работал на российские спецслужбы: в Харькове задержали поджигателя автомобилей ВСУ
07 мая 2026, 11:58
В Киеве мобилизованный выполнял задачи россиян
06 мая 2026, 21:55
Все новости »
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
Стрельба возле ТЦК в Закарпатье: в ТЦК сделали заявление
09 мая 2026, 22:15
В Житомирской области продолжает гореть заповедник
09 мая 2026, 21:50
В Закарпатье военные ТЦК открыли огонь во время штурма здания - СМИ
09 мая 2026, 21:35
На Буковине мужчина задушил невестку и закопал тело в огороде.
09 мая 2026, 21:10
В Ровенской области мужчина во время ссоры атаковал жену кулаком в лицо.
09 мая 2026, 20:50
В Житомирской области пьяный водитель влетел в иномарку
09 мая 2026, 20:35
В Прикарпатье ветераны провели первый Чепионат по пистолету и РСС
09 мая 2026, 19:00
Масштабный пожар в Зоне отчуждения: ветер распространяет огонь
09 мая 2026, 18:30
На Прикарпатье иномарка "влетела" в пассажирский автобус и упала в реку
09 мая 2026, 18:00
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »