На Волыни судили агента РФ, который "отчитывался" россиянам о военных объектах Польши

Луцкий горрайонный суд Волынской области признал мужчину виновным в государственной измене. Оказалось, он был завербован российскими спецслужбами

В марте прошлого года мужчина находился в Польше. Тогда его завербовали российские спецслужбы. Для россиян он собирал информацию о расположении промышленных и военных объектов на территории Республики Польша. В частности, работающих в интересах обороноспособности Украины.

Кроме того, мужчина снял на мобильный телефон и автомобильный видеорегистратор четыре объекта: завод по производству взрывчатки, предприятие, производящее системы минирования, мины и компоненты в БпЛА, территорию вблизи Центра передового опыта полиции НАТО и полигон вблизи Центра обучения ракетным войскам и артиллерии. Файлы он отправлял россиянам.

На суде он признал вину. Заявив, что раскаивается, двое малолетних детей. По заключению эксперта, страдает психическим расстройством в форме инфантильного расстройства личности, но может осознавать свои действия и управлять ими.

Мужчине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

