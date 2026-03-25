25 березня 2026, 08:07

В Івано-Франківську внаслідок ворожого удару загинули військовий та його донька

Анелія і Володимр Шкрумеляки
Внаслідок атаки російського дрона 24 березня загинув 51-річний військовослужбовець Івано-франківського 50 полку Національної гвардії солдат Володимир Шкрумеляк. Разом із ним обірвалося життя його 15-річної доньки Анелі

Про це пише місцеве видання Правда, передає RegioNews.

Володимир нещодавно став батьком вдруге, і того дня вони з донькою прийшли провідати дружину та новонароджену дитину.

"Цей злочин ворога – ще одне свідчення його нелюдської жорстокості та цинізму. Ми втратили захисника, родина – люблячого батька, а Україна – свого сина", – йдеться в офіційному повідомленні 50-го полку НГУ.

Ланчинська територіальна громада також висловила щирі співчуття рідним і близьким загиблих: "Розділяємо ваше горе і схиляємо голови у глибокій скорботі. Світла пам’ять Володимиру та його доньці Анелі".

Як відомо, 24 березня в Івано-Франківську двічі оголошували сигнал повітряної тривоги через загрозу ворожих БПЛА типу "шахед".

Під час другого нальоту близько 16:45 один із дронів прорвався крізь ППО та атакував центр міста в районі пологового будинку. Внаслідок атаки двоє людей загинули на місці вибуху, ще четверо отримали поранення середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, напередодні РФ здійснила одну з наймасованіших атак дронами по Україні. Ворог застосував майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів. Було зафіксовано 15 влучань.

У Вінниці в результаті російського обстрілу загинула одна людина, а ще 13 осіб отримали поранення.

Окрім того, армія РФ атакувала центр Львова. Пошкодження зазнала памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря. Відомо про 32 постраждалих.

У Тернопільській області після масованої атаки зафіксовано влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури та адміністративну будівлю.

