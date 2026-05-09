09 мая 2026, 15:45

Масштабный пожар в Черниговской области: спасатели локализовали огонь

Фото из открытых источников
В Черниговской области спасатели продолжают сражаться с огнем. Пожар удалось локализовать

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

На территории Деснянского территориального общества Черниговского района спасатели локализовали масштабный пожар. Там загорелась сухая трава. Общая площадь, которую "прошёл" огонь, составляет 350 гектаров.

"В настоящее время продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов возгорания и недопущения повторного распространения огня", - сообщает ГСЧС.

Напомним, что на приграничной Черниговской области продолжается масштабный лесной пожар, площадь которого за последние сутки почти удвоилась.

7 мая стало известно, что из-за российских обстрелов на Черниговщине пылает 2400 гектаров леса у границы с РФ. Пожар возник на территории Елинского и Тихоновицкого лесничеств Корюковского надлесничества.

