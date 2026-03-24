РФ совершила одну из самых массированных атак дронами по Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы.

Как отмечается, во вторник 24 марта РФ совершает одну из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками.

"Днем залетело еще более 550 ударных БПЛА противника. Поэтому, учитывая ночную атаку с 18.00 23 марта по 18.00 24 марта 2026 (за условные сутки), враг применил почти тысячу ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов", – говорится в сообщении.

В частности, в период с 09.00 до 18.00 24 апреля, по предварительным данным, противник применил 556 ударных БпЛА.

Большое количество беспилотников залетало с севера – Черниговской и Сумской областей.

К сожалению, зафиксировано 15 попаданий.

К отражению воздушного нападения привлечены все возможные средства противовоздушной обороны – пилотируемая авиация, зенитные дроны, РЭС и наземное ПВО.

Как сообщалось, из-за атак РФ в ночь на 24 марта шесть областей Украины частично остались без света. Об этом сообщили в Минэнерго.