24 марта 2026, 19:17

РФ совершила одну из самых массированных атак дронами по Украине

иллюстративное фото: из открытых источников
Более 400 ударных дронов атаковали страну днем 24 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы.

Как отмечается, во вторник 24 марта РФ совершает одну из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками.

"Днем залетело еще более 550 ударных БПЛА противника. Поэтому, учитывая ночную атаку с 18.00 23 марта по 18.00 24 марта 2026 (за условные сутки), враг применил почти тысячу ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов", – говорится в сообщении.

В частности, в период с 09.00 до 18.00 24 апреля, по предварительным данным, противник применил 556 ударных БпЛА.

Большое количество беспилотников залетало с севера – Черниговской и Сумской областей.

К сожалению, зафиксировано 15 попаданий.

К отражению воздушного нападения привлечены все возможные средства противовоздушной обороны – пилотируемая авиация, зенитные дроны, РЭС и наземное ПВО.

Как сообщалось, из-за атак РФ в ночь на 24 марта шесть областей Украины частично остались без света. Об этом сообщили в Минэнерго.

23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
