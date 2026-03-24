РФ ударила по роддому в Ивано-Франковске

После взрывов в городе перекрыли улицы Коновальца и Сахарова. Также сообщают о сильных пробках в центральной части Ивано-Франковска

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

Известно, что была попытка удара по одному из административных зданий в Ивано-Франковске.

Есть поврежденные окна, в частности, роддома и близлежащих построек.

По словам мэра Марцинкива, в перинатальном центре все пациентки были в укрытиях. Травмированных из них нет.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске во время конфликта нетрезвый мужчина открыл стрельбу из пистолета. К счастью, оружие оказалось не боевым.