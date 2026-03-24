24 марта 2026, 16:44

Россияне ударили по центру Львова, в городе пожар

24 марта 2026, 16:44
фото: Андрей Садовый
Во вторник, 24 марта армия РФ атаковала ракетами исторический центр Львова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

Известно, что в результате атаки поврежден жилой дом в центре Львова.

Все службы выехали на место. По меньшей мере, два человека тяжело ранены.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий показал видео с последствиями атаки России по центру Львова.

Как сообщалось, контрразведка СБУ задержала двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые помогали врагу установить последствия удара "Орешником" по гражданской инфраструктуре Львовской области.

Львовская область Львов видео пожар Козицкий Максим Зиновьевич
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
