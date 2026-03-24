Россияне ударили по центру Львова, в городе пожар
Во вторник, 24 марта армия РФ атаковала ракетами исторический центр Львова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.
Известно, что в результате атаки поврежден жилой дом в центре Львова.
Все службы выехали на место. По меньшей мере, два человека тяжело ранены.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий показал видео с последствиями атаки России по центру Львова.
Как сообщалось, контрразведка СБУ задержала двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые помогали врагу установить последствия удара "Орешником" по гражданской инфраструктуре Львовской области.
