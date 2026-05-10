Во Львове задержан злоумышленник, который взял в заложницы ребенка: детали
Во Львове полицейские освободили девочку и задержали мужчину, который взял ребенка в заложницы
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews .
Девочка не пострадала, угрозы ее жизни и здоровью нет.
ЧП произошло 9 мая, около 16:30 на улице Кавалеридзе во Львове.
Как отмечается, увидев военнослужащих ТЦК, прохожий мужчина распилил слезоточивый газ, после чего схватил проходившую рядом девочку и приставил ей к шее нож.
"Совместными слаженными действиями полицейский и военнослужащие ТЦК задержали злоумышленника и освободили 13-летнюю львовянку. К счастью, девушка не пострадала. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Львовского районного управления полиции №2", - говорится.
Нападающего, 43-летнего жителя Львова, задержали.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 УК (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Мужчине грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.
