Во Львове полицейские освободили девочку и задержали мужчину, который взял ребенка в заложницы

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Девочка не пострадала, угрозы ее жизни и здоровью нет.

ЧП произошло 9 мая, около 16:30 на улице Кавалеридзе во Львове.

Как отмечается, увидев военнослужащих ТЦК, прохожий мужчина распилил слезоточивый газ, после чего схватил проходившую рядом девочку и приставил ей к шее нож.

"Совместными слаженными действиями полицейский и военнослужащие ТЦК задержали злоумышленника и освободили 13-летнюю львовянку. К счастью, девушка не пострадала. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Львовского районного управления полиции №2", - говорится.

Нападающего, 43-летнего жителя Львова, задержали.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 УК (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Мужчине грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

