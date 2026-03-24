В Тернопольской области в результате атаки РФ повреждены объекты энергетической инфраструктуры и админздание
В Тернопольской области после массированной атаки зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры и административное здание
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольскую ОВА.
Как отмечается, на местах падения обломков возникли уже ликвидированные пожары.
Сейчас в регионе есть перебои с электроснабжением, продолжаются восстановительные работы.
По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, 24 марта в день в Тернополе раздались мощные взрывы. В городе работала ПВО.
16 марта 2026, 17:37
23 марта 2026
24 марта 2026, 19:17
