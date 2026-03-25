В Чернигове и районе из-за атаки на энергообъект обесточены 150 тысяч абонентов
В результате вражеских обстрелов ночью 25 марта поврежден энергетический объект в Черниговском районе
Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", передает RegioNews.
Из-за атаки без света остались около 150 тысяч абонентов в Чернигове и в пределах района.
Отмечается, что энергетики начнут аварийно-восстановительные работы сразу, как только разрешит ситуация безопасности.
Напомним, вечером 24 марта россияне обстреляли жилой сектор в Одесской области. Один человек погиб, еще один получил ранения.
