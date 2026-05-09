Стрельба возле ТЦК в Закарпатье: в ТЦК сделали заявление

В ТЦК в Закарпатье прокомментировали стрельбу. Они отметили, что правоохранители будут проводить проверку

Об этом сообщает Закарпатский ТЦК и СП, передает RegioNews.

В сообщении говорится, что была попытка нападения на помещение 2-го отдела Хустского РТЦК и СП в поселке Межгорье. Отмечается, что группа пыталась прорваться внутрь, игнорируя требования военных.

"Благодаря оперативным действиям личного состава угроза была локализована и нападение отражено. По факту инцидента правоохранительными органами будет дана соответствующая правовая оценка и принято решение согласно действующему законодательству. Призываем граждан пользоваться только официальными источниками информации и не распространять непроверенные данные", - говорят в ТЦК.

Напомним, ранее журналист Виталий Глагола сообщил, что после мобилизации местного представителя ромского общества там собралась толпа около 30 человек. Они начали выламывать двери и пытаться прорваться к зданию ТЦК.