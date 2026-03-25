Последствия атаки по Виннице: погиб человек, еще 13 ранены, повреждены дома

Фото: ГСЧС Винницкой области

В Виннице 24 марта в результате российских обстрелов погиб один человек, а еще 13 человек получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По предварительным данным, повреждены 9 частных жилых домов и две многоэтажки. Взрывными волнами и обломками выбито немало окон в домах, повреждены крыши.

В результате обстрела возникли пожары в жилом секторе, которые ликвидировали спасатели.

На местах попадания работали более 90 спасателей и около 20 единиц техники ГСЧС. Психологи службы оказали необходимую помощь 36 человек.

Напомним, 24 марта РФ совершила одну из самых массированных атак дронами по Украине. Враг применил около тысячи ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов. Было зафиксировано 15 попаданий.