Запорожская область под массированным огнем: 860 ударов за сутки
За сутки российские войска нанесли 860 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате атак на Запорожье и Запорожский район два человека погибли, еще 13 получили ранения.
Детали атак:
- Оккупанты выпустили по Запорожью 8 ракет.
- Авиаудары: враг сбросил 16 авиабомб на Орехов, Преображенку, Широкое, Воздвижевку и еще 10 населенных пунктов области.
- Атаки дронами: зафиксированы 626 ударов БпЛА (преимущественно FPV) по городам и селам области, в частности Вольнянск, Степногорск, Гуляйполе и Малую Токмачку.
- РСЗО: зафиксированы три обстрела по Малой Токмачке, Чаривному, Цветочному.
- Артиллерия: 207 артударов зафиксировали в прифронтовых общинах, в частности в Гуляйполе, Орехове, Степногорске, Степновом и Малой Токмачке.
Поступило 311 сообщений о разрушении. Повреждены дома, учебных заведений, объекты инфраструктуры, хозяйственные постройки и автомобили.
Напомним, вечером 24 марта россияне обстреляли жилой сектор в Одесской области. Один человек погиб, еще один получил ранения.
