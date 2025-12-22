Во Франковске после уличной драки умер 18-летний парень

Иллюстративное фото: Нацполиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Около 23:30 к правоохранителям поступило сообщение о драке на улице Ивасюка в Ивано-Франковске.

На место происшествия прибыли работники скорой медицинской помощи, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, 18-летний парень умер в карете скорой помощи. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена окончательная причина смерти.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. Продолжается проверка.

