Во Львовской области микроавтобус сбил женщину на пешеходном переходе

Фото: Национальная полиция

Во Львовской области в результате наезда микроавтобуса погибла женщина. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло 20 декабря на автодороге Рава-Русская – Яворов – Судебная Вишня в селе Вербляны Яворивского района.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Volkswagen T4, 34-летняя жительница района, совершила наезд на переходившую проезжую часть 51-летнюю жительницу города Яворов. Женщина-пешеход погибла на месте.

По факту следователи открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 3-8 лет и возможно лишение права управлять транспортом до 3 лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

