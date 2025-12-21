15:15  21 декабря
Во Львовской области микроавтобус сбил женщину на пешеходном переходе

21 декабря 2025, 17:24
Фото: Национальная полиция
Во Львовской области в результате наезда микроавтобуса погибла женщина. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло 20 декабря на автодороге Рава-Русская – Яворов – Судебная Вишня в селе Вербляны Яворивского района.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Volkswagen T4, 34-летняя жительница района, совершила наезд на переходившую проезжую часть 51-летнюю жительницу города Яворов. Женщина-пешеход погибла на месте.

По факту следователи открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 3-8 лет и возможно лишение права управлять транспортом до 3 лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, на Прикарпатье водитель устроил "гонки" и сбил человека насмерть. Известно, что 40-летний водитель Volkswagen Transporter хотел обогнать автомобиль Ope l Omega, который начал останавливаться на правой обочине. Когда он ехал по встречной полосе, сбил 40-летнего мужчину. К сожалению, пешеход погиб на месте.

