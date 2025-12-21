13:38  21 декабря
Ночная драка в центре Киева: полиция ищет всех участников
12:54  21 декабря
Пожар на автосервисе в Ровно: горели BMW и мотоцикл
10:38  21 декабря
В Киеве женщина ударила сожителя ножом в шею: мужчина в тяжелом состоянии
UA | RU
UA | RU
21 декабря 2025, 10:38

В Киеве женщина ударила сожителя ножом в шею: мужчина в тяжелом состоянии

21 декабря 2025, 10:38
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Соломенском районе Киева полицейские задержали 35-летнюю женщину за покушение на убийство сожителя

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

На днях на спецлинию 102 поступило сообщение от жильцов многоэтажки о криках помощи из одной из квартир. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и медики.

Попав в квартиру, правоохранители обнаружили на полу в одной из комнат 49-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением шеи. Медики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии с повреждением артерии.

Предварительно установлено, что между сожительницами, вместе употреблявших алкоголь, возникла ссора. В ходе конфликта женщина кухонным ножом ударила мужчину в шею. После ранения потерпевший упал и начал звать на помощь, что услышали соседи.

Полицейские задержали нападающую. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области женщина во время ссоры напала на сожителя. Из-за полученных ран мужчина умер. Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев нож ножевое ранение полиция покушение сожительница мужчина
Бил по голове и всему телу: во Львовской области мужчина жестоко убил собственную мать
19 декабря 2025, 14:45
Избил мать до смерти: во Львовской области мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
19 декабря 2025, 11:36
В Киеве мужчина посреди улицы ограбил пенсионерку
18 декабря 2025, 20:15
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Омбудсмен Лубинец отреагировал на принудительную депортацию 50 граждан из Сумщины
21 декабря 2025, 13:51
Ночная драка в центре Киева: полиция ищет всех участников
21 декабря 2025, 13:38
Пожар на автосервисе в Ровно: горели BMW и мотоцикл
21 декабря 2025, 12:54
Россия запустила по Украине более 90 БПЛА: сколько сбила ПВО
21 декабря 2025, 12:24
Заявления Путина на "Прямой линии": что имеет значение для Украины
21 декабря 2025, 11:50
ВСУ за сутки уничтожили 1130 российских военных – Генштаб
21 декабря 2025, 11:11
ВСУ подтвердили: российские войска вывезли более 50 гражданских из Сумщины
21 декабря 2025, 10:15
На Ровенщине столкнулись восемь авто: есть пострадавшие
21 декабря 2025, 09:28
Российский авиаудар по Изюму: из-под завалов извлекли тела двух погибших
21 декабря 2025, 09:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Портников
Юрий Касьянов
Все блоги »