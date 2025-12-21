В Киеве женщина ударила сожителя ножом в шею: мужчина в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Соломенском районе Киева полицейские задержали 35-летнюю женщину за покушение на убийство сожителя

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

На днях на спецлинию 102 поступило сообщение от жильцов многоэтажки о криках помощи из одной из квартир. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и медики.

Попав в квартиру, правоохранители обнаружили на полу в одной из комнат 49-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением шеи. Медики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии с повреждением артерии.

Предварительно установлено, что между сожительницами, вместе употреблявших алкоголь, возникла ссора. В ходе конфликта женщина кухонным ножом ударила мужчину в шею. После ранения потерпевший упал и начал звать на помощь, что услышали соседи.

Полицейские задержали нападающую. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области женщина во время ссоры напала на сожителя. Из-за полученных ран мужчина умер. Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.