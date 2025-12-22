08:23  22 грудня
22 грудня 2025, 08:23

У Франківську після вуличної бійки помер 18-річний хлопець

Ілюстративне фото: Нацполіція
Правоохоронці встановлюють обставини смерті молодика у Івано-Франківську. Трагедія трапилася у неділю, 21 грудня

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Близько 23:30 до правоохоронців надійшло повідомлення про бійку на вулиці Івасюка в Івано-Франківську.

На місце події негайно прибули працівники швидкої медичної допомоги, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією правоохоронців, 18-річний хлопець помер у кареті швидкої допомоги. Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої буде встановлено остаточну причину смерті.

Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. Триває перевірка.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва 20 грудня близько опівночі між двома компаніями виникла суперечка, яка переросла у сутичку на вулиці поблизу Бессарабської площі. Правоохоронці ідентифікували двох активних учасників конфлікту, з якими наразі проводять роботу слідчі.

