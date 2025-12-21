Ночная драка в центре Киева: полиция ищет всех участников

Иллюстративное фото: Национальная полиция

В Шевченковском районе Киева 20 декабря около полуночи между двумя компаниями возник спор, переросший в столкновение на улице близ Бессарабской площади

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Правоохранители идентифицировали двух активных участников конфликта, с которыми сейчас проводят работу следователи.

Продолжается установление других лиц, причастных к инциденту, выясняются все детали происшествия и проверяется факт возможного применения оружия.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины о хулиганстве.

Напомним, правоохранители Бучанского районного управления полиции Киевщины расследуют инцидент с потасовкой между подростками, произошедшим в Ирпене. По факту происшествия возбуждено уголовное производство по признакам хулиганства.