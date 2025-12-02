Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Івано-Франківській області заступник начальника Верховинського ТЦК та СП завдав близько 20 ударів кулаком у пах військовозобов'язаному, якого в цей час утримували його підлеглі

Про це йдеться в ухвалі Івано-Франківського міського суду, передає RegioNews.

Інцидент стався у ніч з 11 на 12 листопада.

Зазначається, що постраждалий вимагав об'єктивного висновку військово-лікарської комісії.

"Встановлено, що заступник начальника районного ТЦК перевищував свої службові повноваження, надавши вказівку підлеглим тримати потерпілого, а сам завдав не менше 20 ударів кулаком у пах, що призвело до ампутації лівого яєчка", – зазначено в ухвалі.

Також документ свідчить, що заступник начальника разом із підлеглими систематично застосовували фізичну силу, психологічний тиск та катування до осіб, доставлених до приміщень ТЦК та Верховинської ЦРЛ.

Як повідомили кореспондентці "Укрінформу" в Івано-Франківському обласному ТЦК та СП, йдеться про підполковника, затриманого працівниками ДБР. Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України – перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Як відомо, суд 22 листопада застосував щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Нагадаємо, раніше в Києві під час "бусифікації" хлопець отримав серйозну черепно-мозкову травму та потрапив до лікарні. Згодом стало відомо, що він помер в лікарні.