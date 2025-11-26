На Прикарпатті 13-річний хлопець підірвав гранату в будинку: деталі трагедії

Фото: Національна поліція

У селі Угорники Отинійської громади на Коломийщині стався вибух, унаслідок якого загинули 13-річний хлопець та його вітчим

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія сталася 21 листопада у приватному будинку

За попередніми даними, 13-річний підліток знайшов у помешканні гранату Ф-1 та привів її в дію. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Його 37-річного вітчима госпіталізували у важкому стані, однак за кілька днів він помер у лікарні.

Правоохоронці встановили, що вибуховий пристрій незаконно придбав і зберігав 24-річний чоловік – старший брат загиблого. Його затримали та повідомили про підозру.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Поліція вкотре наголошує: будь-які знайдені чи придбані вибухонебезпечні предмети становлять смертельну небезпеку. У випадку їх виявлення необхідно негайно повідомляти на лінію "102".

Нагадаємо, в Київській області п'яний чоловік кинув гранату в стіну під час сварки з дружиною. Чоловіка затримали та доставили до ізолятора тимчасового тримання. Йому оголошено підозру за незаконне придбання, перенесення та зберігання боєприпасів і вибухових пристроїв без відповідного дозволу.