21 ноября 2025, 20:50

В Киевской области пьяный мужчина бросил гранату в стену во время ссоры с женой

21 ноября 2025, 20:50
Фото: Национальная полиция Украины
В Вышгородском районе правоохранители устанавливают обстоятельства ночного инцидента, во время которого мужчина угрожал жене взрывным устройством

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители Киевской области расследуют инцидент в Вышгородском районе, где местный житель во время семейной ссоры угрожал жене боевой гранатой. Событие произошло в ночь на 17 ноября в селе Зорин Иванковской громады. По словам заявительницы, конфликт возник внезапно, а ее муж находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полиция установила, что 38-летний мужчина достал из кармана гранату с запалом и угрожал применить ее против жены. Женщина сумела вырвать запал из рук мужчины. После этого он бросил корпус гранаты в стену дома, где застрял боеприпас. На место прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, которые обеспечили безопасность и провели осмотр помещения.

Во время обыска в жилище правоохранители изъяли корпус ручной гранаты Ф-1 и запал УЗРГМ-2. Мужчину задержали и доставили в изолятор временного содержания. Ему сообщено подозрение за незаконное приобретение, перенос и хранение боеприпасов и взрывных устройств без соответствующего разрешения. Кроме того, полицейские оформили административные материалы по факту домашнего насилия.

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде содержания под арестом. В рамках уголовного производства проходят необходимые экспертизы и следственные действия, направленные на установление всех деталей инцидента.

Напомним, в Киеве 35-летний мужчина устроил разбойное нападение на магазин на улице Михаила Стельмаха – когда его остановила кассир, он передал ей гранату с выдернутой чекой, а затем бросил "боеприпас" в мусорное ведро на улице, что повлекло за собой взрыв и панику.

Киевская область Вышгород Граната угроза домашнее насилие задержание
21 ноября 2025
