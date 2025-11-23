Фото: Національна поліція України

Правоохоронці з’ясовують причини аварії, у якій постраждали водії та пасажири двох легковиків на Коломийщині

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Поліція з’ясовує деталі дорожньої аварії, що сталася 23 листопада у селі Великий Ключів Коломийського району. Повідомлення про ДТП надійшло до служби "102" близько 13:00, після чого на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними правоохоронців, на перехресті в межах населеного пункту зіткнулися два легковики – "Fiat Doblo" та "Toyota". Від сили удару обидва транспортні засоби відкинуло у кювет. Автомобіль "Fiat Doblo" додатково перекинувся на дах, що значно ускладнило доступ рятувальників до постраждалих.

Автівки отримали значні механічні пошкодження

Медики госпіталізували водія "Fiat Doblo", 68-річного місцевого мешканця, а також пасажира цього авто. Допомога знадобилася й водію "Toyota", жителю Косівського району 1990 року народження, та жінці-пасажирці, яка перебувала разом із ним у машині. Стан постраждалих уточнюється медиками.

Поліцейські продовжують роботу на місці аварії та збирають дані, необхідні для встановлення причин зіткнення. Фахівці також перевіряють технічний стан обох автомобілів і опитують свідків, аби відтворити повну картину події.

Нагадаємо, у Миколаєві водій Skoda Octavia втік з місця ДТП після зіткнення з Ford Fusion, сподіваючись вирішити все "без поліції", але так і не дійшовши згоди з постраждалим.