Тато колише труну із тілом своєї дитини: у Тернополі прощаються із загиблою жінкою та її дітьми
Прорив у лікуванні діабету 1-го типу вперше за 100 років: нова терапія допомагає організму виробляти власний інсулін
Масштабна нічна атака на Дніпропетровщину: 16 поранених, серед них 11-річна дитина
23 листопада 2025, 15:05

На Івано-Франківщині зіткнулися два авто: обидві машини злетіли в кювет, є постраждалі

23 листопада 2025, 15:05
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці з’ясовують причини аварії, у якій постраждали водії та пасажири двох легковиків на Коломийщині

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Поліція з’ясовує деталі дорожньої аварії, що сталася 23 листопада у селі Великий Ключів Коломийського району. Повідомлення про ДТП надійшло до служби "102" близько 13:00, після чого на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними правоохоронців, на перехресті в межах населеного пункту зіткнулися два легковики – "Fiat Doblo" та "Toyota". Від сили удару обидва транспортні засоби відкинуло у кювет. Автомобіль "Fiat Doblo" додатково перекинувся на дах, що значно ускладнило доступ рятувальників до постраждалих.

Автівки отримали значні механічні пошкодження

Медики госпіталізували водія "Fiat Doblo", 68-річного місцевого мешканця, а також пасажира цього авто. Допомога знадобилася й водію "Toyota", жителю Косівського району 1990 року народження, та жінці-пасажирці, яка перебувала разом із ним у машині. Стан постраждалих уточнюється медиками.

Поліцейські продовжують роботу на місці аварії та збирають дані, необхідні для встановлення причин зіткнення. Фахівці також перевіряють технічний стан обох автомобілів і опитують свідків, аби відтворити повну картину події.

Нагадаємо, у Миколаєві водій Skoda Octavia втік з місця ДТП після зіткнення з Ford Fusion, сподіваючись вирішити все "без поліції", але так і не дійшовши згоди з постраждалим.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
