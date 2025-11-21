Правоохоронці повідомили підозру особам, які незаконно заволоділи землями у Буковелі на Прикарпатті

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Збитки від незаконного потрапляння землі у приватні руки перевищують 20 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Нацполіцію.

За даними правоохоронців, група осіб розробила шахрайську схему з заволодіння землями лісового фонду на території Поляницької ОТГ (Буковель).

На підставі підроблених державних актів зразка 2001-2002 років переоформили землю на підставних осіб, а потім нібито у них її придбали. Крім того, вартість у договорі купівлі-продажу занижували, аби мінімізувати суму обов’язкових платежів до бюджету.

"У такий спосіб фігуранти – мешканці Кам’янського та Хмельницького – заволоділи земельними ділянками загальною площею 6 га, які належать до земель лісового фонду", – йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисникам оголошено підозри.

Проводяться заходи щодо повернення земель у державну власність.

Як повідомлялось, на Прикарпатті землевпорядника підозрюють у завданні громаді збитків на понад 340 тисяч грн. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі, а також заборону обіймати певні посади або здійснювати окремі види діяльності.