фото: полиция Ивано-Франковской области

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В Надвирнянском районе завершено досудебное расследование по делу о 36-летнем чиновнике, подозреваемом в служебной халатности. Местный землеустроитель, работая в одном из поселковых советов, согласовал в 2017 году проект землеустройства, касавшийся отвода земельного участка площадью 0,8 гектара. Эта территория находится в пределах водоохранной зоны, где подобное использование земли является нарушением действующего законодательства.

Несмотря на это, участок был передан в частную собственность. В результате таких действий местная громада понесла убытки на сумму более 340 тысяч гривен. Факт правонарушения установили следователи Яремчанского отделения полиции. Согласно материалам, должностному лицу было объявлено о подозрении по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Санкция настоящей статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, а также запрещение занимать определенные должности или осуществлять отдельные виды деятельности.

Под процессуальным руководством Надвирнянской окружной прокуратуры обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что на Волыни будут судить чиновника Госгеокадастра за дерибан заповедных земель.