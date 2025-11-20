Смертельна ДТП на Прикарпатті: водій збив людину і втік, потерпілий загинув на місці

Фото: Нацполіція

Аварія сталась на Надвірнянщині. Водій наїхав на пішохода та втік. Правоохоронці затримали його

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

ДТП сталась 18 листопада о 23:17 у селі Стримба. Водій збив 56-річного чоловіка, який знаходився на проїзній частині дороги. Після ДТП водій залишив місце аварії. На жаль, потерпілий від отриманих травм загинув на місці.

Наступного дня поліція знайшла автомобіль Honda CR-V, а також водія. Ним виявився 27-річний житель Чернівецької області. Його затримали при виїзді з Надвірнянського району.

"Невдовзі слідчі повідомлять йому про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого", - повідомили в поліції.

