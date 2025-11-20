15:21  21 листопада
20 листопада 2025, 08:25

У Франківську конфлікт на дорозі закінчився ножовим пораненням

20 листопада 2025, 08:25
Фото: Національна поліція
Поліцейські Івано-Франківщини розшукали і затримали місцевого жителя, який спричинив тяжке ножове поранення водієві

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія трапилася 15 листопада на вулиці Хоткевича в Івано-Франківську.

За даними поліції, між 45-річним водієм автомобіля Mercedes-Benz, 24-річним керманичем BMW та його 47-річним пасажиром виник словесний конфлікт через аварійну ситуацію на дорозі по вулиці Незалежності.

Під час руху, зупинившись на світлофорі, пасажир BMW вийшов із авто та кілька разів вдарив кулаком по дверях Mercedes-Benz. Обурений водій почав їхати за автомобілем порушника.

Конфлікт продовжився у дворі на вулиці Хоткевича, де пасажир BMWдістав ніж і завдав водієві Mercedes-Benz два удари в ділянку грудної клітки та живота. Потерпілого з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Зловмисник залишив місце події, але поліцейські оперативно встановили його місцезнаходження та затримали в процесуальному порядку.

Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

даємо, на Рівненщині чоловік поранив клієнта служби таксі, який відмовився оплатити проїзд. Потерпілому діагностували проникаюче поранення грудної клітки та гематому печінки. 39-річного водія затримали.

Раніше у Білій Церкві поліція затримала чоловіка, який напав на жінку на території жіночого монастиря.

