Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, 64-річний чоловік був за кермом Volkswagen Tiguan. Він їхав у напрямку міста Бурштин. Тоді він виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з транспортним засобом, за кермом якого був 52-річний чоловік.

Внаслідок аварії 67-річна пасажирка рейсового автобуса загинула на місці. Також відомо, що близько восьми пасажирів були травмовані. Їх госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

