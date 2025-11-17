На Прикарпатті розшукали туристів, які заблукали поблизу гори Говерла

Фото: ДСНС

Туристи під час спуску з гори Говерла через різке погіршення погоди втратили орієнтир і заблукали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Рятувальники підтримували звʼязок із туристами – 23-річним киянином та його 22-річною подругою. Попри темну пору доби, холод і мінливу погоду в горах, вони швидко дісталися до них і забезпечили безпечний супровід.

Рятувальники нагадують: у горах погода змінюється дуже швидко. У темряві виходити на маршрут категорично небезпечно – легко збитися з дороги або отримати травму.

Нагадаємо, синоптики попередили, що 17 листопада сильний вітер накриє Карпати та західні області. Встановлений жовтий рівень небезпечності.