Фото: Нацполіція

Правоохоронці Івано-Франківської області затримали 62-річного чоловіка, який організував канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. Тепер він отримав підозру

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Затримали організатора схеми після того, як він отримав 12 тисяч євро. Відомо, що 62-річний місцевий житель запропонував військовозобов’язаним перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Він перевозив їх на власному авто до прикордонної зони. Вже там він проводив їм інструктаж та показував напрямок подальшого руху.

"Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше судили вчителя з Львівської області. Він організував схему для незаконного перетину кордону. За його словами, допомогу йому запропонував прикордонник, якого він зустрів на відпочинку.