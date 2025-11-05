Фото: ГПСУ

Оперативники пограничной службы и полиции разоблачили группу переправителей в Закарпатье, которые организовывали незаконное пересечение границы с Венгрией. Четырех жителей Береговского района задержали во время совместной операции

Об этом сообщает ГПСУ, передает RegioNews.

Злоумышленники доставляли людей в реку Тиса и переправляли их по лодкам на территорию соседней страны. Каждая "услуга" стоила нарушителям около 8000 долларов. Для контроля перемещения клиентов дельцы использовали квадрокоптер и GPS-трекеры, а для перевозки – пять автомобилей.

Стражи порядка изъяли технику и транспортные средства, которые использовались в незаконной деятельности. В настоящее время продолжаются следственные действия, а задержанным грозит уголовная ответственность за организацию нелегальных переправ через государственную границу.

Сотрудники пограничной службы отметили, что такие операции позволяют эффективно блокировать незаконные маршруты и предотвращать переправку людей за границу вне контроля государства.

