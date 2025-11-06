Фото: полиция

ДТП произошло 6 ноября около 06:10 в селе Ценява в Коломыйском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Mercedes-Benz 180E, жительница города Коломыя, на закругленном участке дороги не справилась с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

От полученных травм 56-летняя водитель погибла на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

